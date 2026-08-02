Замах на командира «Хартії», катування військових у 225 полку та іранські погрози Україні. Головне за тиждень

Цей тиждень був багатим на події. Правоохоронці затримали чоловіка, який хотів застрелити командира «Хартії» Ігоря Оболєнського, видання «Тексти» опублікувало розслідування про катування військових у 225 окремому штурмовому полку, а Іран погрожував ударом по Україні.

«Бабель» зібрав головне, аби ви були в курсі подій.

Замах на Оболєнського

Правоохоронці затримали 69-річного харківʼянина, який хотів застрелити командира підрозділу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського. За даними слідства, чоловіка завербували російські спецслужби, видаючи себе за працівників СБУ. Зокрема, росіяни сказали йому вбити Оболєнського, бо той буцімто працює на РФ. Як доказ чоловіку надіслали згенероване фото командира «Хартії», де той стоїть на Червоній площі у футболці з буквою «Z».

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Розслідування щодо 225 полку

Видання «Тексти» 30 липня опублікувало велике розслідування про 225 окремий штурмовий полк. Журналістка Анна Калюжна поспілкувалася з чинним бійцями полку, військовими, які пішли в СЗЧ, суміжниками та рідними зниклих безвісти бійців. Вони кажуть, що в полку стріляють по своїх, військових утримують «як у тюрмі», а тих, хто завинив, катують.

Тексти

Іранські погрози Україні

27 липня Іран звинуватив в атаці на його торгове судно особисто президента Володимира Зеленського і пообіцяв відповісти за це Україні. Уже 28 липня радник з питань національної безпеки Іраку Касім аль Абуді заявив, що іракські силовики затримали кілька груп, які буцімто працювали на Україну та здійснили низку атак на території країни.

Того ж дня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна «не прагне ескалації», однак збитки за «напад на громадян або інтереси» мають бути відшкодовані. Згодом низка телеграм-каналів написали, що Іран начебто готується незабаром атакувати Україну. У Центрі протидії дезінформації заявили, що підтверджень цього нема.

Законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану пройшов перше процедурне голосування

Сенат США провів перше процедурне голосування за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти. Законопроєкт, зокрема, передбачає мита до 100% проти пʼяти найбільших імпортерів російської нафти й газу, а також посилення тиску на тіньовий флот РФ.

Авіакатастрофа винищувача F-16

Україна 29 липня втратила винищувач F-16, пілоту вдалося катапультуватися. Військовий перехоплював повітряні цілі росіян, коли сталася «нештатна ситуація». Уже наступного дня слідчі ДБР розпочали розслідувати авіакатастрофу винищувача F-16 на Полтавщині, що сталася приблизно о 18:45 у Кременчуцькому районі.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув до США для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом і його командою. Зеленський повідомляв, що на зустрічі вони обговорювали ліцензію на виробництво Patriot в Україні.

Російська ракета впала в Польщі

У ніч проти 30 липня невідомий об’єкт зафіксували в польському повітряному просторі о 03:40, у небо підняли винищувачі. Вже о 03:46 об’єкт зник з радарів. Згодом стало відомо про вибухи і вирву поблизу Тарнави-Колонії в Люблінському воєводстві. Уже 31 липня в Польщі підтвердили, що впала російська ракета Х-101.

Усе це відбувалося на тлі масованої російської атаки по Україні, під час якої РФ випустила 284 безпілотники і 74 ракети. Тоді моніторингові канали писали про можливий заліт одної-двох російських ракет до Польщі.

Соцмережі

Двох бійців «Скелі» відправили під варту

А 30 липня Фортечний районний суд міста Кропивницького взяв під варту без права на заставу двох військовослужбовців медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів. За версією слідства, у травні 2026 року двох військових виписали з лікарні за порушення режиму і повернули до медчастини підрозділу. Після цього двоє військовослужбовців вирішили самі їх «покарати».