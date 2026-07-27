В Ірані звинуватили Зеленського в атаці на їхнє судно і пригрозили відповіддю. Президент каже: «Іран уже напав на Україну, допомагаючи РФ»

В Ірані звинуватили в атаці на їхнє торгове судно особисто президента Володимира Зеленського, назвали його нахлібником і пообіцяли відповісти за це Україні.

Почалося все з того, що 25 липня бійці Служби безпеки України атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном і Росією. Це підтвердив і президент Зеленський.

Наступного дня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі написав у X: «Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно». За його словами, від атаки загинув моряк.

Арагчі назвав удар по судну «грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну».

Він розповів, що говорив про інцидент із головою європейської дипломатії Каєю Каллас та своїм колегою з Росії Сергієм Лавровим і чітко дав зрозуміти — «те, що зробив цей нахлібник у Києві, не може залишитися без відповіді».

Згодом голова комітету з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-який напад на Іран «завжди має свою ціну». Мовляв, США та Ізраїль це чудово розуміють, а скоро зрозуміє і Україна.

«Україна теж може незабаром зрозуміти, що Іран не залишає дії без відповіді. Список тих, хто прорахувався, продовжує поповнюватися!» — написав Азізі.

В інтервʼю Sky News Зеленський, відповідаючи на питання, чи хвилюється він щодо загрози атак з боку Ірану, сказав: «Іран з перших днів війни дав Росії нову технологію — безпілотники Shahed. Вони надали тисячі цих дронів у перший рік, потім надали ліцензії. Що вони зробили? Чи не атакували вони таким чином нас? Я думаю, так. Тож вони вже зробили це».

Водночас він наголосив, що Україна має бути обережною, щоб не відкрити новий фронт, і «бути готовою до всього».

«Ми маємо бути чесними. Іранці та північнокорейці вже нападали на нас. Тому я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми маємо бути готовими до всього. Просто бути готовими і знати, що ми не можемо довіряти цим людям», — зазначив президент.