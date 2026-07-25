НПЗ, військове підприємство і судна. Зеленський розповів про удари України по Росії цієї ночі

У ніч проти 25 липня українські війська завдали серії ударів по військових і логістичних обʼєктах на території Росії, а також по суднах в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, Сили оборони атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї і техніки, якими росіяни бʼють по території України.

Обʼєкт розташований приблизно за 1 200 км від українського кордону. Це вже друга атака на підприємство за останні два дні.