Росія хоче отримати ще 30 000 військових з КНДР. Головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче отримати ще 30 000 військових з КНДР. Водночас Північна Корея готується передати РФ нові пускові установки для балістичних ракет.

За словами Зеленського, РФ з червня готується у Воронезькій області, щоб прийняти північнокорейських солдатів.

Також Зеленський додав, що, за даними розвідки, РФ хоче розширити мобілізацію. Це відбувається на тлі того, що російська армія за неповні сім місяців цього року мобілізувала 221 000 військових. Водночас втрати росіян за цей період сягнули майже 225 500, і з них 131 000 — вбитими, ще 93 000 — пораненими.