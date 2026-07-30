Росіяни вночі масовано атакували Україну — від Харкова до Львова. Що відомо про наслідки на ранок

Уночі проти 30 липня російські війська масовано атакували низку українських регіонів дронами та ракетами. Є загиблі та постраждалі.

Під ударом, зокрема, був Київ. В Оболонському районі після влучань загорілися павільйони на ринку, у Святошинському — гаражний кооператив. Відомо про одну загиблу людину та двох постраждалих.

У Броварському районі Київщини ворог атакував будинки — постраждали пʼятеро людей, серед них — дитина. Зруйнований двоповерховий приватний будинок.

У селі Радушне під Кривим Рогом Дніпропетровської області через удар «Іскандера-М» по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули шестеро людей, серед них — діти 5 і 12 років. Ще 8 людей отримали поранення, зокрема хлопчики 6 та 15 років. Аварійно-рятувальна операція триває.

У Львові після атаки зафіксовано кілька влучань, пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові споруди. За даними ОВА, наразі відомо про 15 постраждалих, 14 з них — у лікарнях. Під завалами житлового будинку залишаються люди, триває рятувальна операція.

Також під ударом були приватне підприємство і термінал «Нової пошти» на Полтавщині. Загинула одна людина.

У Харкові реактивний «Шахед» влучив у промислову зону Новобаварського району. Про постраждалих поки що не повідомляли.

Також вибухи цієї ночі лунали на Вінниччині, у Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах та інших містах.