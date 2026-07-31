У Польщі підтвердили, що в Люблінському воєводстві під час атаки на Україну впала російська ракета Х-101.
Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
За його словами, ракета Х-101 може оснащуватися різними типами бойових частин, зокрема ядерними. Ракета, яка впала в Польщі, вибухнула, коли зіткнулася із землею.
Томчик повідомив, що під час російської атаки приблизно о 03:00 десь 20 ракет рухалися в напрямку польського кордону. Одну з ракет переслідував український пілот, однак приблизно за 20 секунд до перетину польського кордону припинив погоню.
Також заступник пояснив, що український літак не міг увійти в повітряний простір Польщі без дозволу, а польські винищувачі могли помилково сприйняти його за потенційну загрозу.
Водночас польська влада поки не може остаточно визначити, чи ракета потрапила на територію країни випадково, чи це була навмисна провокація з боку Росії. За словами Томчика, це має встановити подальше розслідування.
- За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, невідомий об’єкт зафіксували в польському повітряному просторі о 03:40, у небо підняли винищувачі. Вже о 03:46 об’єкт зник з радарів. Згодом стало відомо про вибухи та вирву поблизу Тарнави-Колонії у Люблінському воєводстві.
- Усе це відбувалося на тлі масованої російської атаки по Україні, під час якої РФ випустила 284 безпілотники та 74 ракети. Тоді моніторингові канали писали про можливий заліт 1—2 російських ракет до Польщі.