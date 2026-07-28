ДБР повідомило підозру ще двом військовим «Скелі» за побиття побратимів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще двом військовим полку «Скеля» через жорстоке поводження з побратимами.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За версією слідства, у травні 2026 року двох військових виписали з лікарні за порушення режиму і повернули до медчастини підрозділу. Після цього двоє військовослужбовців вирішили самі їх «покарати».

Вони побили обох чоловіків, а потім замкнули їх у господарській будівлі, де продовжили знущатися. Один з потерпілих знепритомнів. До лікарні його доставили з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими травмами.

Іншого військового, за даними ДБР, майже добу незаконно утримували. Згодом його теж госпіталізували з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Обох підозрюваних затримали. Їм інкримінують катування та порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У ДБР також повідомили, що продовжують перевіряти інші повідомлення про можливе жорстоке поводження з військовими в місцях розподілу і навчання полку «Скеля».

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. 7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі».