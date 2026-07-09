Голова ДБР заявив, що Бюро порушило справу через погрози журналісткам «Бабеля». Натомість редакція отримала офіційну відмову

Голова ДБР Олексій Сухачов каже, що Бюро зареєструвало кримінальне провадження про погрози журналісткам «Бабеля» після матеріалу про полк «Скеля». Натомість редакція отримала офіційну відмову.

7 липня Державне бюро розслідувань відмовилось реєструвати заяву журналісток «Бабеля» стосовно погроз з боку військовослужбовця полку «Скеля» Миколи «Киянина» Хархана. Отримавши заяву від головної редакторки видання Катерини Коберник і журналістки Катерини Лихогляд, ДБР не внесло відомості про неї в Єдиний реєстр досудових рішень, щоб розпочати розслідування або далі вирішити питання підслідності, а лише повідомило, що перенаправить заяву до Національної поліції.

Схожу відмову редакція отримала й на перше звернення в ДБР, в якому повідомила про погрози та попросила надати журналістам охорону.

Уже наступного дня, 8 липня, голова ДБР Олексій Сухачов повідомив в інтервʼю Інтерфакс-Україна, що відомство справді отримало офіційне повідомлення про погрози журналістці: «Зареєстрували кримінальне провадження і будемо перевіряти цю інформацію, комунікувати безпосередньо з представником медіа, військовими, тому що тиск і погрози — це неприпустимо».

Редакція звернулась із заявою про погрози й до Національної поліції. Але через відсутність реакції подала скаргу на бездіяльність слідчого.

Що відбувається у «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.