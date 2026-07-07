«Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі». Шість з них, як і попередні 25, сталися впродовж пів року

Після публікації розслідування про штурмовий полк «Скеля», де «Бабель» розповів про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки з кінця осені 2025 по весну 2026 року, до редакції звернулися рідні і близькі інших новобранців, які померли під час БЗВП.

Шість нових епізодів охоплюють ті самі пів року, один — стався літом минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць. Загалом з кінця осені минулого року по весну 2026-го редакція зафіксувала 31 випадок смерті.

Усі нові виявлені епізоди, як і попередні, а також контакти рідних померлих редакція передала слідчим Державного бюро розслідувань.

Список мобілізованих, які померли під час навчань: