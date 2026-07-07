До публікації «Бабеля» ДБР не отримувало жодної інформації про можливі катування в «Скелі» від командування чи інших служб

До матеріалу «Бабеля» Держбюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в «Скелі» ні від командування, ні від інших служб.

Про це директор ДБР Олексій Сухачов розповів в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

«Від військового командування інформації щодо негативних ситуацій в «Скелі» ми не отримували. Були певні скарги від потерпілих, і по них були одразу зареєстровані провадження», — каже він.

За його словами, не було й інформації про можливі правопорушення на полігонах «Скелі» і від інших служб.

Директор Бюро повідомив, що наразі в теруправлінні ДБР у Полтаві розслідують 5 кримінальних проваджень щодо «Скелі», які були зареєстровані у 2025-му — на початку 2026 року. Останнє, шосте, зареєстрували в Головному управлінні ДБР вже після розслідування «Бабеля». Найближчим часом всі ці провадження обʼєднають.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання.

У матеріалі йдеться й про службу людей із наркотичною залежністю. Наприклад, один з чинних солдатів «Скелі» став свідком «зомбі-апокаліпсису» під час шикування, на яке привозили наркозалежних: людей били, дехто самовільно випорожнювався просто в строю. Інший мобілізований анонімно розповів, як два дні провів у карцері із шістьма людьми, четверо з яких були в стані абстиненції. Наркозалежні вибивали двері, буянили, а охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ.