Правоохоронці затримали чоловіка, який хотів застрелити командира «Хартії» Ігоря Оболєнського

Правоохоронці затримали 69-річного харківʼянина, який хотів застрелити командира підрозділу Нацгвардії «Хартія» Ігоря Оболєнського.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловіка завербували російські спецслужби, видаючи себе за працівників СБУ. Зокрема, росіяни сказали йому вбити Оболєнського, бо той нібито працює на Росію. Як доказ чоловіку надіслали згенероване фото командира «Хартії», де той стоїть на Червоній площі у футболці з буквою «Z».

Після цього підозрюваному передали вогнепальну зброю через кур’єра. Його шукають.

Правоохоронці хочуть оголосити чоловіку підозру за умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю.

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Раніше Зеленський писав, що спільника підозрюваного також затримали.