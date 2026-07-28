В Ірані відповіли на телефонний дзвінок Сибіги — кажуть, що не прагнуть ескалації, але хочуть відшкодування збитків

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що його країна «не прагне ескалації», однак збитки за «напад на громадян або інтереси» мають бути відшкодовані.

Про це він написав у соцмережі X.

Перед цим Сибіга заявив, що зателефонував Арагчі. За його словами, він запевнив іранську сторону, що всі дії України спрямовані на захист від російської агресії і «ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей».

Також Сибіга попросив іранського главу МЗС утриматися від будь-яких кроків, що «можуть призвести до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України».