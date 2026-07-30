Стрільба по своїх, ями та «дерево правди». Видання «Тексти» опублікувало велике розслідування про 225 ОШП

Видання «Тексти» 30 липня опублікувало велике розслідування про 225 окремий штурмовий полк. Журналістка Анна Калюжна поспілкувалась з чинним бійцями полку, військовими, які пішли в СЗЧ, суміжниками та рідними зниклих безвісти бійців. Вони кажуть, що в полку стріляють по своїх, військових утримують «як у тюрмі», а тих, хто завинив, катують.

«Бабель» переказує головне з рослідування «Текстів».

Побиття, «ями» та погрози розстрілом

Військовий Роман Бедей розповів, що влітку 2025 року потрапив до 225 ОШП, попри відстрочку через догляд за важкохворою матір’ю. Після поранення біля Гуляйполя його виписали з лікарні з висновком про «поліпшення стану». Бедей вважає, що не встиг відновитися, тому відмовлявся повертатися і вимагав реабілітації та виплат.

Натомість його затримала ВСП за СЗЧ і доправила на базу 225 ОШП. Там, за словами військового, його та інших бійців утримували в «ямі», а потім виводили в ліс і били. Бедей стверджує, що після побиття його разом з іншими відправили на Запорізький напрямок.

Фото однієї з «ям», надане «Текстам» сестрою зниклого безвісти військового батальйону «Шквал». Тексти

Військовий каже, що на фронті командири теж били бійців, зокрема за вихід з позицій без наказу, і погрожували розстрілом тим, «хто не буде йти». Інший військовий, Іван (імʼя змінене) каже, що розстріли в полку справді були. За його словами, під час операції на Курщині командир роти «Шквалу» з позивним «Агроном» наказав «відправити скид» на бійця, який відмовився просуватись вперед. Сам Агроном заявив журналістам, що вперше про це чує.

Журналісти також поспілкувались з рідними бійця Богдана Логвиненка — він прослужив в полку 1,5 року, а зараз переховується. До служби у «Шквалі» він сидів у виправній колонії за крадіжки. Сестра Логвиненка опублікувала в соцмережах фото з побитими сідницями брата — каже, так його покарали за СЗЧ.

Різні співрозмовники з полку розповідають, що інструктори ще на початку служби попереджали колишніх вʼязнів про побиття як метод покарання за крадіжки, алкоголь чи наркотики. «Тексти» стверджують, що військових також бʼють за СЗЧ, використання без дозволу мобільних телефонів (які мали бути лише у командирів), приховування інформації про чужі провини, відмову виконувати накази й навіть за суперечки чи відмови здавати значні суми в «общак».

Окрім «ям» і побиття, згідно зі свідченнями очевидців, у підрозділі є ще один спосіб катування — «дерево правди». Військових привʼязують до дерева, іноді роздягають і бʼють пластиковими трубами або палицями.

Невідомий військовий, прикутий наручниками до дерева, червень 2025 року. Тексти

Один зі співрозмовників видання каже, що на час чергової перевірки контррозвідки СБУ на машині його побратима вивозили побитих, яких утримували на «ямах» на базі 225 полку. Це було ще до оприлюднення розслідування «Бабеля» про «Скелю», а після того «з бази зачищали все».

Загороджувальні загони

У листопаді 2025 року в соцмережах також лунали звинувачення 225 полку в тому, що він використовує загороджувальні загони біля Гуляйполя. Цю інформацію підтвердили бійці, з якими спілкувались журналісти. Один з них, який служив у 102 бригаді ТрО, розповів, що під час відступу його групу зустріли бійці 225, і він звʼязався з їхнім керівництвом, аби ті дозволили пройти. Але у відповідь почув: «Нікого не пропускати, відкривати вогонь на ураження».

За його словами, їм сказали поставити зброю на землю, лягати «мордою» в землю. Тоді їх засікли росіяни й почали обстрілювати з міномета — лише після обстрілу бійців пропустили. А ось по наступній групі, яка відходила, відкрили вогонь.

«Тексти» також опублікували фрагмент розмови, де чоловік, з голосом, схожим на голос командира 225 ОШП Олега Ширяєва, каже, що ніяких «своїх» не існує, є лише конкретний запит на дозвіл на рух.

«Усе, що рухається, — противник. Усі, хто тікає з позицій, — дезертири, це теж противник. Дотримуйтеся цього правила. По своїх, по тих, хто несанкціоновано тікає… І, с*ка, утримуйте рубежі, бо так можна до Києва відступати. Тому: відступати — відставити, с*ка», — йдеться на записі.

Що каже командир 225 ОШП Олег Ширяєв

Ширяєв у коментарі підтвердив, що на записі — його голос, це був запис із чату взаємодії військових командирів на Курському напрямку. Він каже, що на ньому мова йшла про «правила переміщення військових різних підрозділів і способи координації аби розпізнати своїх».

«Оскільки ворог у війні часто вдається до того, що може перевдягатись в український однострій і видавати себе за представників Сил Оборони, так само використовучи фразу «Слава Україні», щоб збити з пантелику солдатів в окопах», — зазначив він.

Коментуючи історії про погрози розстрілами та скиди на своїх же бійців, Ширяєв заявив, що інформація про такі «непорозуміння» серед бійців до нього напряму не доходила.

«Разом із тим ми володіємо інформацією щодо одного командира роти, який ще у 2024-му висловив бажання захищати Україну, попри те, що був у місцях позбавлення волі. [...] Цей військовослужбовець з 2024-го перебуває у СЗЧ. Однак нам доходить інформація, що він дає дещо викривлену картину взаємодії між військовослужбовцями в нашому полку», — каже він.

Ширяєв запевняє, що його полк ніколи не отримував наказів роззброювати інші бригади на Сумщині чи на Запоріжжі або не пропускати на відхід. І ніяких таких ініціатив вони самостійно ніколи не проявляли.

Коментуючи ситуацію біля Гуляйполя, він заявив, що там бійці ТрО самовільно вирішили покинути позиції та вийшли назустріч штурмовим групам 225 полку. За його словами, бійці були без знаків розрізнення та вдягнені не в українській однострій, а в мультикам — такий використовують і росіяни. Тому їх зупинили та роззброїли, щоб потім ідентифікувати. Він переконує: спроби не пропустити не було, була «відсутність комунікації з їхнього боку».

Ширяєв також заперечує наявність «ями» на базі полку, а щодо випадків побиття запевняє: полк готовий провести розслідування і покарати винних.