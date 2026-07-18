Засновник «Шершнів Довбуша» звільняється з армії через переведення. Каже: так його карають за підтримку «Вирія» і Федорова

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БпЛА 68 бригади «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення. Він каже, що його хотіли перевести «папероводом» у 17 армійський корпус.

Про це він розповів в коментарі «Українській правді».

Оністрат повідомив, що ввечері його набрав керівник і сказав, що прийшла копія наказу про переведення його в 17 й корпус «головним папероводом».

«Що ж, я пишу рапорт на звільнення із ЗСУ! […] Я думаю, що це через підтримку «Вирія». Можливо, через дописи про підтримку Федорова. А можливо, і те, і те», — каже Оністрат.