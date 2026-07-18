FT: Зеленський розглядає варіант звільнити головкома Сирського і шукає кандидатів

Президент Володимир Зеленський розглядає варіант звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, прагнучи знайти вихід з найбільшої кризи військового керівництва за час свого президентства.

Про це пише Financial Times із посиланням на українські джерела.

Співрозмовник медіа серед високопосадовців ОП розповів, що цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб почути їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на командування армією.

Інформацію про зустрічі з військовими командирами підтвердив і сам Зеленський. За його словами, вони говорили про ситуацію на фронті, постачання зброї, ротації та атаки по логістиці росіян. Серед тих, з ким сьогодні мав нараду Зеленський:

бригадний генерал Дмитро Волошин, командир 8 корпусу ДШВ;

генерал-майор Артем Богомолов, командир 10 армійського корпусу;

бригадний генерал Олексій Майстренко, командир 11 армійського корпусу;

бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;

бригадний генерал Святослав Заїць, командир 20 армійського корпусу;

бригадний генерал Ярослав Сидоров, командир 17 армійського корпусу.

Джерела FT кажуть, що Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить безперебійну передачу влади, зберігаючи при цьому міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

Помічники Зеленського також розповіли, що президент досі шукає кандидата на посла України в США. Головною кандидаткою залишається колишня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Цього тижня вона відмовилася від пропозиції, але люди з оточення президента заявили, що він все ще намагається переконати її взяти на себе цю роль.

Відставка уряду та протести

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.