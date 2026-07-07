У Варшаві невідомий розгромив галерею рукоділля. Перед цим одна з працівниць засудила антиукраїнські гасла на марші, що проходив неподалік

У Варшаві невідомий чоловік розтрощив експонати в галереї рукоділля Las Rąk. Перед цим одна з працівниць закладу виступила проти антиукраїнських гасел на марші, що проходив неподалік.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

6 липня розлючений чоловік влетів у галерею, після чого почав знищувати вироби ручної роботи. Про цей випадок повідомили поліцію, яка вже вилучила записи з камер відеоспостереження, де видно нападника. Його досі шукають. Кошти на відновлення галереї зібрали небайдужі — їхній залишок передадуть фонду Asymetryści, який допомагає з релокацією біженців з тимчасово окупованих територій України.

Власниця Las Rąk Зофія Боручинська розповіла, що 4 липня під час маршу, де лунали антиукраїнські гасла, одна з працівниць показувала жест з опущеними великими пальцями як знак протесту. За її словами, заклад не робив зневажливих жестів стосовно памʼяті жертв Волинської трагедії.

Після цієї події варшавську галерею почали атакувати: туди заходили агресивно налаштовані люди, їм телефонували з погрозами, цькували в інтернеті, залишали негативні відгуки на сторінці в Google.

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Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.