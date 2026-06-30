У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої державної нагороди за прикладом Польщі

У Чехії пропонують позбавити президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди за прикладом Польщі.

Про це пишуть České noviny.

Правопопулістична партія SPD запропонували позбавити Зеленського ордена Білого лева через те, що український президент найменував підрозділ ССО назвою імені «Героїв УПА».

«Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів», — сказав представник фракції SPD Їндржих Райхл.

Партія планує винести питання на обговорення в уряді та звернутися до президента Чехії Петра Павела. Водночас опозиційні депутати критикують ідею.

SPD — відверто проросійська, популістська й антимігрантська сила. Партія виступає категорично проти будь-якої допомоги Україні. Її лідер Томіо Окамура часто повторює тези, схожі на російську пропаганду.