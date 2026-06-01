BBC: Іран пошкодив щонайменше 20 військових об’єктів США на Близькому Сході

З кінця лютого Іран поцілив у щонайменше 20 американських військових об’єктів у восьми країнах Близького Сходу.

Про це свідчать супутникові знімки та відео, які проаналізувала BBC.

За даними журналістів, під атаки потрапили американські та спільні військові об’єкти в Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Деякі аналітики вважають, що загальна кількість пошкоджених баз може сягати 28.

Серед пошкодженої техніки — три системи протиракетної оборони THAAD в ОАЕ та Йорданії, літаки-заправники, радіолокаційні комплекси та розвідувальна авіація.

Зокрема, на авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії супутникові знімки зафіксували пошкоджені літаки та вирви від вибухів. Один із літаків аналітики ідентифікували як літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

У BBC зазначають, що останніми місяцями Іран змінив тактику. Замість масованих ракетних атак Тегеран почав завдавати більш точних ударів по конкретних військових цілях, часто використовуючи дешеві безпілотники.

За оцінкою журналістів, від початку конфлікту були знищені або пошкоджені щонайменше 42 літальні апарати, серед яких винищувачі F-15 і F-35, 24 безпілотники MQ-9 Reaper та штурмовик A-10.