Іран і США обмінялися новими ударами, попри перемирʼя

Іран та США знову обмінялися ударами. Зокрема, американські війська за вихідні 30—31 травня атакували іранські радіолокаційні станції та пункти управління дронами в районі Горук і на острові Кешм.

Про це повідомляє Центральне командування США.

Там кажуть, що ці атаки — відповідь на «агресивні дії Ірану», зокрема на збиття американського безпілотника MQ-1, який виконував політ над міжнародними водами. Американські винищувачі у відповідь знищили іранські засоби ППО, наземну станцію управління і два дрони-камікадзе.

Іранський Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що завдав удару по авіабазі, яку використовували США для атаки на південь Ірану. Про який саме обʼєкт ідеться — КВІР не уточив, але Reuters припускає, що під удар потрапила база в Кувейті: саме там у понеділок, 1 червня, перехоплювали ракети та безпілотники.

Протягом останніх тижнів США та Іран періодично обмінюються ударами, проте жодна зі сторін при цьому не заявляє про порушення режиму припинення вогню — він продовжує діяти.