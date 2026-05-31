Дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії, ЄС схвалив сьомий транш допомоги Україні, а українські підрозділи били по РФ. Головне за тиждень

Цього тижня дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії, через що там постраждали люди, водночас ЄС схвалив сьомий транш допомоги Україні, а українські підрозділи били по обʼєктах у РФ.
«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до Києва
Вранці 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула зі своїм першим офіційним візитом до Києва.
У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі після удару
Ввечері 25 травня у Києві після комбінованого удару, якого росіяни завдали в ніч проти 24 травня, завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі. Загалом через атаку загинули двоє людей, ще 92 — постраждали. Серед постраждалих — троє дітей.
Мера Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції
26 травня на Одещині затримали мера одного з міст за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах тоді підтвердили, що йдеться про мера Кілії Вʼячеслава Чернявського. Він, за даними слідства, вимагав в української фірми та інвестора з Британії $35 000 за дозвіл на будівництво.
Зеленський надіслав Трампу термінового листа про критичну нестачу ППО в України
Президент Володимир Зеленський 27 травня надіслав американському лідеру Дональду Трампу та Конгресу термінового листа про критичну нестачу ППО в України. Він попросив «допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки».
Рада ратифікувала угоду про кредит з Євросоюзом у €90 мільярдів
28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 мільярдів. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. Ці документи у законопроєкті № 0376 зранку подав президент Зеленський.
Його підтримали 298 нардепів від усіх фракцій, проти не проголосував ніхто. У меморандумі йдеться про €8,35 млрд кредиту макрофінансової допомоги Україні від ЄС — у трьох траншах.
Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на €2,8 млрд
Того ж дня Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на €2,8 мільярда в межах програми Ukraine Facility.
У Євросоюзі повідомили, що Україна виконала 11 із 20 необхідних кроків, щоб отримати новий транш. Також ЄС зарахував кілька раніше не виконаних зобов’язань — одне з умов для п’ятого траншу та два для шостого.
Під час атаки РФ на Україну дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії
Під час російської атаки на Україну в ніч проти 29 травня безпілотник залетів на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Постраждали двоє людей.
Тоді ж президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула Росії в Констанці визнають персоною нон грата, а російське консульство в місті закриють. Також Нікушор Дан заявив, що дрон змінив траєкторію, бо його збили в Україні. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський поговорив з ним та сказав, що Україна підтримає Румунію у захисті неба.
СБС знищили два російських літаки Ту-142 та вдарили по танкеру і нафтобазах
Сили безпілотних систем уночі 30 травня знищили два літаки Ту-142 та ракетний комплекс «Іскандер» на військовому аеродромі у російському Таганрозі. Також дрони вдарили по танкеру тіньового флоту РФ та двох нафтобазах у Таганрозі та Феодосії.
Українські війська атакували Саратовський НПЗ, важливу ЛВДС і паливне сховище в Росії
У ніч проти 31 травня українські військові атакували НПЗ у Саратові, який входить до структури нафтової компанії «Роснафта». Його проєктна переробна потужність становить приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік.
Крім того, під ударом українських військ цієї ночі був склад пально-мастильних матеріалів у селищі Матвєєв Курган Ростовської області та лінійна виробничо-диспетчерська станція «Лазарево» у Кіровській області РФ.