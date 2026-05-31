Дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії, ЄС схвалив сьомий транш допомоги Україні, а українські підрозділи били по РФ. Головне за тиждень

Цього тижня дрон влетів у багатоповерхівку в Румунії, через що там постраждали люди, водночас ЄС схвалив сьомий транш допомоги Україні, а українські підрозділи били по обʼєктах у РФ. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до Києва Вранці 25 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула зі своїм першим офіційним візитом до Києва. Светлана Тихановская / Telegram У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі після удару Ввечері 25 травня у Києві після комбінованого удару, якого росіяни завдали в ніч проти 24 травня, завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі. Загалом через атаку загинули двоє людей, ще 92 — постраждали. Серед постраждалих — троє дітей.

Пресслужба ДСНС Мера Кілії на Одещині затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції 26 травня на Одещині затримали мера одного з міст за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах тоді підтвердили, що йдеться про мера Кілії Вʼячеслава Чернявського. Він, за даними слідства, вимагав в української фірми та інвестора з Британії $35 000 за дозвіл на будівництво. Зеленський надіслав Трампу термінового листа про критичну нестачу ППО в України Президент Володимир Зеленський 27 травня надіслав американському лідеру Дональду Трампу та Конгресу термінового листа про критичну нестачу ППО в України. Він попросив «допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору — ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки». Рада ратифікувала угоду про кредит з Євросоюзом у €90 мільярдів 28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 мільярдів. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. Ці документи у законопроєкті № 0376 зранку подав президент Зеленський. Його підтримали 298 нардепів від усіх фракцій, проти не проголосував ніхто. У меморандумі йдеться про €8,35 млрд кредиту макрофінансової допомоги Україні від ЄС — у трьох траншах.