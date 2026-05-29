Під час атаки РФ на Україну дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії. Є поранені

Під час російської атаки на Україну в ніч проти 29 травня безпілотник залетів на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Є постраждалі.

Про це повідомили у Міноборони Румунії.

Попередньо, йдеться про атаку російським дроном «Герань-2». Двох постраждалих від атаки безпілотника доправили до лікарні.

Дрон зафіксували радари ще до падіння. Після влучання в дах будинку безпілотник вибухнув, із пошкодженого будинку евакуювали 70 мешканців, пише румунське медіа Digi24.

Заступник голови Комітету з питань оборони Богдан Родяну повідомив, що російський безпілотник влучив у шахту ліфта на десятому поверсі.

Під час повітряної тривоги в небі чергували винищувачі, які мали дозвіл на атаку повітряних цілей. Попередньо, за висновками Румунської служби інформації, після удару здетонувала вся бойова частина безпілотника.