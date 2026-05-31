Українські війська атакували Саратовський НПЗ, важливу ЛВДС і паливне сховище в Росії

У ніч проти 31 травня українські військові атакували низку важливих військових обʼєктів росіян. Серед цілей — один із найстаріших нафтопереробних заводів у Росії — Саратовський.
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
НПЗ у Саратові входить до структури нафтової компанії «Роснафта» і є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ. Там виробляють бензин, дизель та інші види пального, зокрема для потреб військової логістики РФ. Проєктна переробна потужність підприємства становить приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік.
По підприємству вже прилітало кілька разів — востаннє наприкінці березня. Масштаби цієї атаки уточнюють.
Крім того, під ударом українських військ цієї ночі був склад пально-мастильних матеріалів у селищі Матвєєв Курган Ростовської області — там теж спалахнула потужна пожежа.
А ще українські війська вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Лазарево» у Кіровській області РФ. Це важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури росіян. ЛВДС перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут — Горький — Полоцьк».
Також серед цілей ЗСУ цієї ночі були командно-спостережний пункт на Курщині, пункти управління і майстерня БпЛА росіян на Донеччині та в Бєлгородській області, райони зосередження живої сили противника в Донецьку і Желанному на Донеччині.
- Генштаб підтвердив також атаки українських військ напередодні, 30 травня. Тоді під ударом були три резервуари із пально-мастильними матеріалами в районі морського нафтового терміналу в Феодосії та газове сховище біля Єнакієвого, що на окупованій частині Донецької області. Ці обʼєкти росіяни використовували для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ.