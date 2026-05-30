СБС уночі знищили два російських літаки Ту-142, а також вдарили по танкеру і нафтобазах (оновлено)

Сили безпілотних систем уночі знищили два літаки Ту-142, ракетний комплекс «Іскандер» на військовому аеродромі у російському Таганрозі, а також нафтобази та танкер.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Ту-142 — дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. «Іскандер» — оперативно-тактичний комплекс, який запускає ракети класу «земля — земля».

Також дрони СБС вдарили по танкеру тіньового флоту РФ та двох нафтобазах у Таганрозі та Феодосії. Загалом військові поцілили у 23 обʼєкти в тилу російських військ.

Серед них — нафтобаза «Курганнафтопродукт» у Таганрозі Ростовської області, морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму та танкер.