СБС уночі знищили два російських літаки Ту-142, а також вдарили по танкеру і нафтобазах (оновлено)

Сили безпілотних систем уночі знищили два літаки Ту-142, ракетний комплекс «Іскандер» на військовому аеродромі у російському Таганрозі, а також нафтобази та танкер.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».
Ту-142 — дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. «Іскандер» — оперативно-тактичний комплекс, який запускає ракети класу «земля — земля».
Також дрони СБС вдарили по танкеру тіньового флоту РФ та двох нафтобазах у Таганрозі та Феодосії. Загалом військові поцілили у 23 обʼєкти в тилу російських військ.
Серед них — нафтобаза «Курганнафтопродукт» у Таганрозі Ростовської області, морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму та танкер.
