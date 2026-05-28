Рада ЄС схвалила сьомий транш фінансової допомоги Україні на €2,8 мільярда в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомили на сайті відомства.

У Євросоюзі повідомили, що Україна виконала 11 із 20 необхідних кроків, щоб отримати новий транш. Також ЄС зарахував кілька раніше невиконаних зобов’язань — одне з умов для п’ятого траншу та два для шостого.

Крім цього, Україна достроково виконала частину реформ, запланованих на наступні етапи програми: два кроки для восьмого траншу і ще два — для дев’ятого. У ЄС зазначили, що вперше за таке випереджальне виконання передбачили окрему компенсацію.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Єврокомісія загалом позитивно оцінила виконання плану за четвертий квартал 2025 року, тому схвалила новий транш. Станом на кінець травня 2026 року Україна вже виконала 86 кроків плану, ще 65 поступово реалізовують.