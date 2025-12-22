Україна отримала €2,3 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна 22 грудня отримала €2,3 млрд від ЄС — це шостий регулярний транш за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Гроші надійшли після виконання Україною необхідних реформ: восьми — для цього траншу і ще однієї додаткової в межах четвертого траншу. Україна вже провела понад 60 реформ у межах Ukraine Facility.
Загалом від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні €70,7 млрд фінансової допомоги. Із них €26,7 млрд — у межах Ukraine Facility, понад €10,6 млрд — у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив €28,7 млрд.
- Ukraine Facility — це фінансова програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку України в період з 2024 по 2027 рік. Її мета — сприяти відновленню, реконструкції, модернізації та інтеграції України до ЄС. Загальний обсяг фінансування становить до €50 мільярдів, з яких €33 мільярди надаються у вигляді пільгових кредитів, а €17 мільярдів — у вигляді грантів.
- 8 серпня четвертий транш у межах програми урізали, оскільки Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі, то отримала б не €3,2 млрд, а €4,5 млрд. Один з них Україна виконала перед пʼятим траншем у листопаді на €1,8 млрд.