Україна отримає понад €3 млрд за програмою Ukraine Facility

Рада ЄС 8 серпня ухвалила рішення надати Україні транш в розмірі €3,2 мільярда в межах програми Ukraine Facility.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Це фінансування насамперед спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку роботи її державного управління.
Виплати в межах Ukraine Facility тісно повʼязані з Планом для України, який визначає стратегію країни щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також містить графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.
Наприкінці липня речник Європейської комісії Гійом Мерсьє казав, що Україна отримає урізаний транш за програмою Ukraine Facility, оскільки виконала не всі реформи.
За його словами, Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі 16 пунктів, то отримала б €4,5 мільярда.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.