Євросоюз схвалив новий пакет допомоги Україні за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила пʼятий платіж Україні за програмою Ukraine Facility. Його сума становить понад €1,8 мільярда.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У Євросоюзі зазначили, що сума відображає успішне виконання Україною девʼяти кроків, необхідних для пʼятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу.

Фінансування спрямоване передусім на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервного функціонування державного управління.