У Києві завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі після удару — кількість постраждалих збільшилась

У Києві після комбінованого удару, якого росіяни завдали в ніч проти 24 травня, завершили аварійно-відновлювальні роботи в Шевченківському районі.
Про це повідомило МВС України.
Через російську атаку загинули двоє людей, ще 92 — постраждали. Серед постраждалих — троє дітей. Також надзвичайники врятували 13 людей.
Внаслідок атаки було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки (з першого по пʼятий поверх).
У ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 90 ракет і 600 дронів. Влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА тоді зафіксували в 54 місцях, падіння уламків дронів — на 23 локаціях.
Найбільше внаслідок масованої атаки РФ постраждали Київ і Київщина.
- Протягом дня 25 травня російська армія била по Херсонщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Внаслідок атак є загиблі, постраждали понад 20 людей.