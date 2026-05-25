Росіяни вдарили по Херсонщині, Харківщині та Дніпропетровщині — є загиблі, постраждали понад 20 людей

Протягом дня російська армія била по Херсонщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Внаслідок атак є загиблі, постраждали понад 20 людей.

«Бабель» зібрав інформацію про наслідки російських обстрілів.

Кількість постраждалих від ранкового удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 12. Загалом через удари по області постраждали 24 людини. Пошкоджено будинки, автівки та навчальні заклади.

У Краматорську та Ясногірці на Донеччині через удари загинули двоє людей, ще троє травмовані. Також пошкоджено 13 багатоповерхівок.

На Харківщині через ракетний удар по Дергачах постраждала 21 людина. Пошкоджено багатоповерхівку, склади та автівки. Спалахнула пожежа, її загасили.

У Херсоні та Білозерці постраждали чотири людини. На Херсонщині пошкоджено будинки та лікарню.

У Києві кількість постраждалих від вчорашньої атаки зросла до 91.