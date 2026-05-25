Росіяни за ніч випустили по Україні 262 дрони. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 25 травня атакували Україну 262 ударними дронами. ППО вдалося знешкодити 246 ворожих БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ще 10 ударних БпЛА влучили у девʼяти місцях. На семи локаціях упали уламки.

Пізно ввечері росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині — троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них — пʼятирічна дівчинка.

На Дружківку Донецької області скинули авіабомбу — загинула пенсіонерка, ще пʼятеро людей поранені. Пошкоджена багатоповерхівка.

Донецька обласна прокуратура

Вночі під атакою була Дніпропетровщина — постраждав чоловік. А на Запоріжжі від удару дрона згоріли автівки. Там люди не постраждали.