Росіяни всю ніч масовано атакували Київ та Київщину. Є загиблі й постраждалі, пошкодження в усіх районах (оновлено)

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні — найбільше постраждали Київ та Київщина.

Київ

У столиці на ранок відомо про двох загиблих людей і 56 постраждалих, серед них — двоє дітей, повідомляє мер Віталій Кличко. Госпіталізували 28 поранених. Руйнування фіксують на понад 40 локаціях в усіх районах міста.

Так, за даними міського голови, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку. Рятувальники евакуюють мешканців гуртожитку та ліквідують пожежу.

В Оболонському районі дрон влучив в приватний одноповерховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля триповерхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території.

У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на рівні 12—13 поверхів та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок. ДСНС також пише про пожежу в будівельному гіпермаркеті.

У Шевченківському районі пошкоджені два житлові будинки та офісний центр, також загорілися автівки на парковці. На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками. Повністю згорів ринок і ТРЦ «Квадрат» на Лукʼянівці, пошкоджений і вестибюль станції метро.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Пошкоджені складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на одноповерховий приватний житловий будинок. У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Голосіївському уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

А в Деснянському уламки дрона влучили у будівлі супермаркету та торговельного центру.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Солом’янському районі внаслідок влучання дрона на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

Крім того, пошкодження зазнав головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Ще у Києві внаслідок обстрілу знищено пам’ятку архітектури — Національний музей «Чорнобиль», заявив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Київщина

У Київській області відомо про двох загиблих і 9 постраждалих, серед них — дитина.

Найбільше постраждалих у Фастівському районі — п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень. Загалом у шести районах області пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини.

У прокуратурі Київщини кажуть, що тип озброєння, яким вдарили по Білоцерківському району, встановлюють. Раніше моніторингові канали писали, що росіяни атакували Білу Церкву «Орєшніком» без бойової частини.