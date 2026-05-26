Мера Кілії на Одещині Вʼячеслава Чернявського затримали за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції

На Одещині затримали мера одного з міст за підозрою у хабарництві на будівництві електростанції. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про мера Кілії Вʼячеслава Чернявського.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, українська фірма та інвестор з Британії хотіли звести на Одещині вітроелектростанцію. Для цього їм потрібен був офіційний дозвіл на вирубку дерев біля підʼїзних доріг.

Але мер почав блокувати процес та вигадувати проблеми. Спочатку він заявив, за словами слідчих, що немає екологічних інспекторів, потім — що профільні працівники зайняті, а потім — що є проблеми зі світлом у міськраді.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Після цього під час зустрічі він озвучив свій «тариф» за дозвіл на будівництво, а потім підвищив його до $35 000. А щоб приховати це, підозрюваний перевів готівку в криптовалюту, кажуть слідчі.

Чоловіка затримали після того, як йому передали всю суму, та оголосили підозру в хабарництві. Прокуратура звернулася до суду, щоб обрати йому запобіжний захід та відсторонити від посади.