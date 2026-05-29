Україна та Румунія спільно працюватимуть над захистом неба. Приводом стало падіння російського дрона

Президент Володимир Зеленський поговорив зі своїм румунським колегою Нікушором Даном про інцидент з російським дроном, який вночі залетів на територію Румунії та поранив двох людей.
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
Від ночі українські й румунські військові були на звʼязку. Лідери держав домовились, що Україна підтримає Румунію у захисті неба. Команди країн (військові та фахівці) працюватимуть над цим.
Також президент Румунії заявив, що дрон змінив траєкторію, бо його збили в Україні. Його слова цитує місцеве медіа Digi 24. Дан повторив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
- Безпілотник кінетично збили над містом Рені, розташованим на півдні Одещини на кордоні з Румунією. Дан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. У ніч проти 29 травня російський дрон «Герань-2» влучив у багатоповерхівку в Румунії у місті Галац. Постраждали двоє людей. Нікушор Дан каже, що в них опіки й вони скоро одужають.
- Через інцидент Румунія закрила Генеральне консульство Росії в Констанці та висилає російського консула. Дан розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту.
- Українські експерти з ППО вже допомагають захищати небо у трьох країнах Перської затоки, зокрема військам США, які там розташовані, й Азербайджану. Також Зеленський заявляв, що українські команди направлять до Латвії та Литви.