Україна та Румунія спільно працюватимуть над захистом неба. Приводом стало падіння російського дрона

Президент Володимир Зеленський поговорив зі своїм румунським колегою Нікушором Даном про інцидент з російським дроном, який вночі залетів на територію Румунії та поранив двох людей.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Від ночі українські й румунські військові були на звʼязку. Лідери держав домовились, що Україна підтримає Румунію у захисті неба. Команди країн (військові та фахівці) працюватимуть над цим.

Також президент Румунії заявив, що дрон змінив траєкторію, бо його збили в Україні. Його слова цитує місцеве медіа Digi 24. Дан повторив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.