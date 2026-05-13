Україна відправить у Латвію та Литву своїх експертів для допомоги в захисті їхнього повітряного простору (оновлено)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє у Латвію та Литву своїх експертів для допомоги в захисті їхнього повітряного простору.

На зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом Зеленський також заявив, що Україна розраховує підписати угоду з Латвією у форматі Drone Deal.

Окрім того, Зеленський зустрівся з латвійським колегою Гітанасом Наусєдою. Україна та Литва підписали угоду Drone Deal — вона має посилити захист двох країн.

Що передувало

7 травня два дрони врізались у нафтобазу в Резекне в Латвії — було пошкоджено чотири нафтові резервуари. Після цього Латвія розпочала розслідування. Тоді міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку та пояснив, що ухвалив це рішення, щоб захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію».

Розслідування довело, що дрони були українськими. Вони відхилились від курсу через російські засоби РЕБ.

Після кількох інцидентів з падінням українських дронів на території країн Балтії Україна заявила про намір направити туди своїх експертів, щоб посилити повітряну безпеку. З цього приводу Україна вже звʼязалася з посольством Естонії.