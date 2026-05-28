Рада ратифікувала угоду про кредит з Євросоюзом у €90 мільярдів. Які зобовʼязання взяла Україна

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 мільярдів. Також Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з ЄС щодо кредиту. Ці документи у законопроєкті № 0376 зранку подав президент Зеленський. Його підтримали 298 нардепів від усіх фракцій, проти не проголосував ніхто.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

У меморандумі йдеться про €8,35 млрд кредиту макрофінансової допомоги Україні від ЄС — у трьох траншах.

Серед іншого Україна зобовʼязалась:

підтримувати ефективні демократичні механізми, незалежність Нацбанку та не скасовувати вже вжиті заходи в рамках кредитів від ЄС чи Міжнародного валютного фонду (МВФ);

скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок (за винятком оборонних товарів) та оподаткувати доходи через цифрові платформи. Продовжити військовий збір 5% на три роки, ухвалити новий Митний кодекс та призначити нового постійного голову митниці;

боротися з дробленням бізнесу на фізичних осіб — підприємців (ФОП), які оподатковують у пільговому порядку;

запровадити різні податкові ставки для ФОП 3 групи — залежно від сфери діяльності.

Меморандум з ЄС перегукується з вимогами МВФ, який вимагає від України запровадити ПДВ на посилки до €150 та скасувати пільги зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Щодо вимоги про ПДВ для ФОПів, то Кабмін та МВФ домовились її відтермінувати, а закон про податок на посилки Верховна Рада не змогла ухвалити 26 травня.