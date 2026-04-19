Свириденко: МВФ визнав чутливість питання ПДВ для ФОПів. Шукатимемо альтернативи

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) «із розумінням» поставився до чутливості для українців питання про податок на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб — підприємців (ФОП).
Про це вона написала у соцмережах.
За її словами, партнери погодилися, що це надто «чутлива тема» як для суспільства, так і для парламенту. Вона підкреслила, що президент України Володимир Зеленський неодноразово казав про неконструктивність ідеї. Це розуміють партнери, тому Україна та МВФ обговорюють альтернативи для наповнення бюджету на 2027 рік.
«Під час весняних зборів у Вашингтоні ми проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — додала Свириденко.
- Запровадження ПДВ для фізичних осіб — підприємців було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд на 2026—2029 роки.
- На початку квітня Рада вже ухвалила один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає МВФ, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. Також депутати підтримали законопроєкт про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX».