Верховна Рада провалила законопроєкт про ПДВ на посилки до €150. Це була вимога МВФ

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт № 12360 та 11 правок до нього про оподаткування міжнародних посилок.
Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 26 травня.
Цим законопроєктом пропонували скасувати чинні пільги на безмитне і безподаткове ввезення міжнародних посилок, вартість яких не перевищує €150. Ввезення без ПДВ та мит пропонували лишити для пакунків, вартість яких не перевищує €45.
Проте нардепи провалили голосування щодо всіх правок законопроєкту і не змогли відправити документ на повторне друге читання. Тепер уряд має внести новий законопроєкт.
Голосування провалили за день до запланованого приїзду місії Міжнародного валютного фонду (МВФ).
- Запровадження ПДВ на посилки до €150 — це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.
- Серед інших вимог МВФ — скасувати пільги зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує 4 мільйони гривень. Але цю вимогу відтермінували.