Axios: Трамп хоче змінити узгоджену з Іраном угоду

Президент США Дональд Трамп хоче внести зміни в узгоджену його посланцями та іранськими представниками угоду.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, Трамп хоче укласти угоду найближчим часом, проте він також планує змінити кілька пунктів документа, зокрема про ядерний потенціал. Серед них — президент США хоче домовитися про те, в які терміни Вашингтон отримає іранський збагачений уран.

Також Трамп хоче змінити деякі пункти про відкриття Ормузької протоки.

28 травня американські та іранські перемовники домовились про 60-денний меморандум про взаєморозуміння, який має продовжити перемирʼя і запустити переговори про ядерну програму Ірану, однак Трамп тоді його остаточно не схвалив. Іран теж офіційно не підтвердив свою згоду.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею. Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.