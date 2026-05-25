Reuters: Переговірник Ірану обговорює з премʼєром Катару угоду зі США

Раніше сьогодні японське видання Nikkei з посиланням на джерело на Близькому Сході повідомило, що протягом 30 днів після того, як Тегеран і Вашингтон підпишуть мирну угоду , Іран відкриє Ормузьку протоку. Ключова умова для угоди — Сполучені Штати мають визнати верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї.

За його словами, основною темою розмов є Ормузька протока та запаси збагаченого урану. Водночас у Тегерану та Вашингтону є розбіжності стосовно мирної угоди, зокрема щодо ситуації в Лівані та вимог Ірану зняти санкції і розморозити активи від продажу нафти.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писало з посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Тегеран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею.

Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.

Зараз Іран та США ведуть переговори щодо мирної угоди.