Reuters: Через Ормузьку протоку почали виходити танкери, які майже три місяці були заблоковані

Через Ормузьку протоку почали виходити нафтові та газові танкери, які майже три місяці були заблоковані на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це пише Reuters із посиланням на моніторингові сервіси LSEG і Kpler та джерела.

Йдеться про танкери Fuwairit та Al Rayyan, які прямують до Пакистану та Китаю. Обидва перевозять скраплений газ із катарського порту Рас-Лаффан. Крім того, великий нафтовий танкер Eagle Verona, який перевозить майже два мільйони барелів іракської нафти, вирушив до китайського порту Нінбо.

За даними джерел Reuters, Еagle Verona належав до семи суден, для яких Малайзія просила в Ірану дозволу на транзит. Наразі п’ять із них уже залишили регіон.

До початку війни проти Ірану через протоку щодня проходили від 125 до 140 суден. Зараз у Перській затоці залишаються сотні кораблів та близько 20 тисяч моряків.