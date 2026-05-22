США призупинили продаж зброї Тайваню — це підтвердили незабаром після візиту Трампа до КНР

США призупинили продаж зброї Тайваню. Офіційна причина — необхідність перенаправляти зброю на війну з Іраном.

Про це повідомив в. о. голови ВМС США Хунг Цао на слуханнях у Конгресі, передає The Guardian.

«Ми просто переконаємось, що у нас є все необхідне, а потім, коли адміністрація визнає це за необхідне, продажі військової техніки за кордон продовжаться», — сказав він на слуханнях у Конгресі.

Ідеться про пакет зброї приблизно на $14 мільярдів, який вже кілька місяців чекає схвалення президента США Дональда Трампа.

Коли американський сенатор Мітч Макконнелл запитав, чи очікує Цао, що продаж зброї Тайваню зрештою схвалять, він відповів, що це рішення ухвалюватимуть держсекретар Марко Рубіо і глава Пентагону Піт Гегсет.

«Так, саме це й викликає найбільше занепокоєння», — прокоментував Макконнелл.

При цьому Тайбей заявляє, що офіційних повідомлень про зміни ще не отримував.

Заява Цао прозвучала всього за тиждень після того, як Трамп їздив до Китаю і зустрічався з Сі Цзіньпіном. Пекін неодноразово виступав проти продажу зброї Тайваню Вашингтоном. Під час візиту Трампа Сі опублікував різку заяву, в якій стверджував, що США та Китай «зіткнуться або навіть конфліктуватимуть», якщо питання Тайваню «не вирішать належним чином».

Незабаром після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна деякі радники Трампа почали побоюватися, що Китай може спробувати вторгнутися на Тайвань упродовж найближчих п’яти років, писав Axios.