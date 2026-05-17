Axios: Радники Трампа побоюються, що Китай може атакувати Тайвань у наступні пʼять років

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Пекіні частина радників Трампа почала побоюватися, що Китай може спробувати вторгнутися на Тайвань упродовж найближчих п’яти років.

Про це пише Axios.

Джерела видання розповіли, що Трампу дуже сподобалися урочисті церемонії та особливі привілеї, які Сі організував під час його візиту до Пекіну. Однак, на їхню думку, озвучені головою КНР тези «не були доброзичливими».

Один із співрозмовників Axios вважає, що Сі «намагається вивести Китай на нову позицію».

«Ми не висхідна держава. Ми вам рівні. А Тайвань — мій», — так описав позицію китайського лідера радник Трампа.

За словами іншого джерела видання, візит Трампа до Китаю показав «набагато вищу ймовірність того, що Тайвань буде предметом обговорення в найближчі пʼять років».

Також радники президента США побоюються, що можливий конфлікт навколо Тайваню може спричинити глобальну кризу у виробництві мікрочипів, які американські компанії використовують для розвитку штучного інтелекту. Тайвань є одним із ключових світових виробників напівпровідників, які використовуються у ШІ, смартфонах та іншій високотехнологічній продукції.

Під час візиту Трампа до Пекіну Сі Цзіньпін попередив його, що неправильне «ставлення до тайванського питання» може призвести до конфлікту між США та Китаєм, а Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності.