Reuters: Саудівська Аравія таємно атакувала Іран у відповідь на удари по своїй території

Саудівська Аравія непублічно завдала кількох ударів по Ірану у відповідь на атаки по своїй території.

Про це пише Reuters із посиланням на двох західних і двох іранських посадовців.

За даними джерел агентства, Військово-повітряні сили Саудівської Аравії, ймовірно, били по Ірану наприкінці березня. Які саме об’єкти були цілями атак — невідомо.

Ці удари Саудівської Аравії називають першим відомим випадком, коли королівство безпосередньо вдалося до військових дій на іранській території. Це свідчить, що Ер-Ріяд став «сміливішим» у обороні від свого головного регіонального суперника, зазначає Reuters.

Саудівська сторона офіційно не підтверджувала атаки по Ірану, а іранське МЗС не відповіло на запити журналістів.

11 травня Wall Street Journal з посиланням на свої джерела писало, що Об’єднані Арабські Емірати також завдавали таємних ударів по Ірану. Це було на початку квітня — приблизно в той час, коли президент США Дональд Трамп оголошував про припинення вогню.

Удари, які ОАЕ офіційно ще не визнавали, включали атаку на нафтопереробний завод на іранському острові Лаван у Перській затоці. Удар спричинив велику пожежу та на кілька місяців вивів з ладу більшу частину потужностей заводу.

Іран тоді заявив, що НПЗ зазнав «ворожої атаки», і у відповідь завдав масованого удару ракетами та безпілотниками по ОАЕ та Кувейту. США не були стурбовані цією атакою, оскільки режим припинення вогню ще не остаточно встановився, і Вашингтон негласно вітав участь ОАЕ та будь-яких інших держав Перської затоки, які бажали приєднатися до війни проти Ірану.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Основний удар Ірану припав якраз на ОАЕ — Тегеран випустив по країні понад 2 800 ракет і безпілотників — набагато більше, ніж по будь-якій іншій державі, включаючи Ізраїль, пише WSJ.

Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже наступного дня Іран знову заблокував Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.

Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах. Але про зрив поки що не йдеться.

Уже 11 травня Іран через посередників у Пакистані передав багатосторінкову відповідь на останню пропозицію США щодо завершення війни, виклавши власні умови. Трамп назвав її «неприйнятною».