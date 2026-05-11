Іран передав відповідь на пропозиції США про припинення війни, Трамп назвав її «неприйнятною»

Іран через посередників у Пакистані передав багатосторінкову відповідь на останню пропозицію США щодо завершення війни, виклавши власні умови.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, Іран не погодився виконати ключову вимогу Вашингтону щодо майбутнього іранської ядерної програми та запасів високозбагаченого урану. Натомість Іран пропонує припинити бойові дії та готовий поступово відкривати Ормузьку протоку для комерційного судноплавства у міру зняття американцями блокади іранських портів.

Ядерні питання пропонують обговорювати окремо протягом наступних 30 днів. За словами WSJ, Іран готовий частково розбавити свої запаси високозбагаченого урану, а решту — передати третій країні. Водночас Тегеран вимагає гарантій, що цей уран повернуть у разі провалу переговорів або виходу США з угоди в майбутньому.

Також Іран заявив про готовність тимчасово призупинити збагачення урану, але на менший термін, ніж запропонований США. Водночас Тегеран відкинув вимогу демонтажу своїх ядерних об’єктів.

Іранське інформаційне агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, пише, що Тегеран також вимагав скасувати санкції США на продаж нафти та розморозити іранські активи за кордоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ознайомився з відповіддю Ірану і назвав її «повністю неприйнятною». Трамп не уточнив, що саме містилося у тексті.

«Я щойно прочитав відповідь так званих представників Ірану. Мені вона не подобається — АБСОЛЮТНО НЕПРИЙНЯТНА! Дякую за вашу увагу до цього питання», — написав Трамп у Truth Social.