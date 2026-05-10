Перемирʼя між РФ і Україною, американська операція «Свобода» й удар по підприємству росіян у Чебоксарах. Головне за тиждень

Цього тижня Україна і Росія анонсували перемирʼя, президент США Дональд Трамп оголосив про початок операції «Свобода», а українські військові вдарили ракетами «Фламінго» по заводу росіян у Чебоксарах — за тисячу кілометрів від українського кордону.

Перемирʼя між Україною і РФ за посередництва США

Президент США Дональд Трамп 8 травня заявив про запровадження триденного перемир’я між Росією й Україною 9, 10 та 11 травня й анонсував обмін полоненими — 1 000 полонених з кожної сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія погодилася на триденне перемирʼя та обмін полоненими. Крім того, президент видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві.

Напередодні в РФ оголосили «перемир’я» з опівночі 8 до опівночі 10 травня. Україна натомість оголосила режим тиші в ніч із 5 на 6 травня. Росіяни його порушили.

Операція США «Свобода» для виведення нейтральних суден з Ормузької протоки

Трамп оголосив про старт проєкту в соцмережах 3 травня, не попередивши союзників у Перській затоці. У відповідь Саудівська Аравія повідомила США, що не дозволить використовувати авіабазу принца Султана поблизу Ер-Ріяда та саудівський повітряний простір для підтримки операції.

Вже 6 травня Трамп заявив, що операцію «Свобода» тимчасово призупинили на прохання Пакистану та інших країн, а також через «значний прогрес» у переговорах щодо можливої угоди з Іраном.

Стрілянина біля Білого дому

Поблизу Білого дому в США 4 травня пролунали постріли — правоохоронці вистрілили в невідому людину. Інцидент стався на перетині 15 вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні. Американський журналіст Уїд Лайман писав, що в цей час президент США виступав у східному залі Білого дому.

Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу в Чебоксарах

У ніч проти 5 травня українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву РФ у Чебоксарах, приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1 500 кілометрів

Петер Мадяр офіційно став премʼєр-міністром Угорщини

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр 9 травня офіційно став премʼєр-міністром Угорщини. За нього проголосували 140 депутатів, ще 54 — були проти. Під час своєї промови новообраний премʼєр закликав президента Угорщини Томаша Шуйка піти у відставку, а держпосадовців, «які були слугами попереднього режиму», — покинути службу не пізніше ніж 31 травня.

Круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу прибув до Канарських островів

За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоровʼя. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що приблизно за 10 хвилин їзди, — там вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн.

За симптомами хантавірус нагадує грип, але може спричинити смертельні ускладнення. Через хантавірус на борту лайнера померло троє людей. У МЗС України повідомили, що на лайнері пʼятеро українців — членів екіпажу, які не мають ознак хвороби.