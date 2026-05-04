Біля Білого дому сталася стрілянина — одна людина поранена

Поблизу Білого дому в США лунали постріли — правоохоронці вистрілили у невідому людину.
Про це повідомляє Секретна служба США.
Інцидент стався на перетині 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні. Невідома особа отримала вогнепальне поранення від правоохоронців, її стан наразі невідомий.
У Секретній службі США просять уникати цього району, адже на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Інших подробиць поки що не розкривають.
Американський журналіст Уїд Лайман пише, що в цей час президент США Дональд Трамп виступав у східному залі Білого дому — там відбувається саміт щодо малого бізнесу. Журналістів, які зібралися на території президентської адміністрації, відвели до зали пресбрифінгів.
- 26 квітня під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, у якій брав участь президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Нападник, озброєний пістолетами та ножами, увірвався у вестибюль біля місця проведення вечері для журналістів і кинувся до бальної зали, перш ніж агенти Секретної служби оточили його та затримали.
- Трамп не постраждав, його терміново вивели з приміщення. Чоловік устиг кілька разів вистрелити та поцілити в правоохоронця — той був у бронежилеті, з ним усе гаразд. Підозрюваного ідентифікували як 31-річного репетитора з Каліфорнії Коула Томаса Аллена.