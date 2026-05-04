Біля Білого дому сталася стрілянина — одна людина поранена

Поблизу Білого дому в США лунали постріли — правоохоронці вистрілили у невідому людину.

Про це повідомляє Секретна служба США.

Інцидент стався на перетині 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні. Невідома особа отримала вогнепальне поранення від правоохоронців, її стан наразі невідомий.

У Секретній службі США просять уникати цього району, адже на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Інших подробиць поки що не розкривають.

Американський журналіст Уїд Лайман пише, що в цей час президент США Дональд Трамп виступав у східному залі Білого дому — там відбувається саміт щодо малого бізнесу. Журналістів, які зібралися на території президентської адміністрації, відвели до зали пресбрифінгів.