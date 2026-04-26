CBS News: Підозрюваний у стрілянині на заході з Трампом розповів про свої мотиви

Коул Томас Аллен, якого звинувачують у стрілянині на заході з Дональдом Трампом, назвав своєю ціллю посадовців Білого дому.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела.
Стрілянина сталась під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.
Відомо, що стрілець — 31-річний репетитор з Каліфорнії Коул Томас Аллен, і він навіть мав нагороду «Вчитель місяця» від компанії, де працював. Він вистрілив близько 5—8 разів, перш ніж його затримали. Завтра (27 квітня) його допитають у суді.
Аллен був гостем готелю, де проходив захід, але невідомо, коли він заселився та що правоохоронці знайшли в його номері. Під час стрілянини він сам не постраждав.
- Це уже третій випадок з 2024 року, коли Трамп опинився під загрозою з боку нападника, який перебував у безпосередній близькості від нього. У липні 2024 року в нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер, а у вересні того ж року сталась стрілянина біля гольф-клубу Трампа у Флориді.