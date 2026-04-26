CBS News: Підозрюваний у стрілянині на заході з Трампом розповів про свої мотиви

Коул Томас Аллен, якого звинувачують у стрілянині на заході з Дональдом Трампом, назвав своєю ціллю посадовців Білого дому.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Стрілянина сталась під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Відомо, що стрілець — 31-річний репетитор з Каліфорнії Коул Томас Аллен, і він навіть мав нагороду «Вчитель місяця» від компанії, де працював. Він вистрілив близько 5—8 разів, перш ніж його затримали. Завтра (27 квітня) його допитають у суді.

Аллен був гостем готелю, де проходив захід, але невідомо, коли він заселився та що правоохоронці знайшли в його номері. Під час стрілянини він сам не постраждав.