Біля гольф-клубу Трампа у Флориді сталася стрілянина, але він у безпеці

Поблизу гольф-клубу кандидата в президенти від Республіканської партії США, експрезидента Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина.
Про це повідомляють The Washington Post і Reuters.
Трамп не постраждав і наразі в безпеці, заявили в його передвиборчому штабі. Однак жодних подробиць офіційно не надають.
Син Трампа, Дональд Трамп — молодший, з посиланням на місцеві правоохоронні органи заявив, що в кущах знайшли автомат AK-47, а одного підозрюваного затримали.
В Секретній службі заявили, що інцидент стався незадовго до 14:00 за місцевим часом. Секретна служба й Офіс шерифа округу Палм-Біч спільно розслідують стрілянину та «незабаром отримають більше деталей».
У Білому домі заявили, що президент Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс поінформовані про інцидент і «з полегшенням дізналися, що Трамп у безпеці».
Пізніше в Офісі шерифа округу Мартін у Флориді повідомили, що підозрюваного в стрілянині поблизу гольф-клубу Трампа затримали і взяли під варту. Правоохоронці зупинили його в автівці й перекрили автомагістраль в окрузі Мартін.
Що передувало
Ввечері 15 вересня медіа з посиланням на New York Post писали про «другий замах на Трампа». Однак згодом видання уточнило, що в експрезидента не стріляли, а насправді відбулася стрілянина між двома людьми за межами гольф-клубу.
- Раніше, 13 липня 2024 року, на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.