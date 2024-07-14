Американські ЗМІ оприлюднили нові деталі про підозрюваного нападника на Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп пережив спробу замаху. 13 липня у нього стріляли під час виступу на мітингу в місті Батлер штату Пенсильванія.

Куля зачепила верхню частину правого вуха колишнього президента, внаслідок чого у нього відкрилася кровотеча. Співробітники Секретної служби евакуювали Трампа зі сцени. Його госпіталізували, однак через три години він залишив лікарню і вже прибув до штату Нью-Джерсі. Завтра, 15 липня, у штаті Вісконсин за планом розпочнеться Національний зʼїзд Республіканської партії, де офіційно висунуть кандидата на вибори від партії, а саме Дональда Трампа.

Під час стрілянини загинув один із відвідувачів мітингу. За словами місцевих правоохоронців, загиблий — «дорослий чоловік, який був на мітингу зі своєю сімʼєю». Ще двоє людей важко поранені, обидвох доставили гелікоптером до лікарні в сусідньому місті Піттсбург.

Що відомо про стрільця

Підозрюваного нападника на Трампа застрелили співробітники Секретної служби. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) ідентифікувало нападника як Томаса Метью Крукса — 20-річного жителя міста Бетел-Парк штату Пенсильванія.

Співробітники ФБР заявили, що «активне розслідування триває».

За судовою статистикою штату Пенсильванія, зловмисник не мав кримінальної історії — раніше він не був притягнений до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Мотиви нападника встановити досі не вдалося.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину і, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він це замахом на Трампа, сказав: «У мене є думка, але немає фактів. Я хочу переконатися, що в нас є всі факти, перш ніж коментувати».

У базі даних американських виборців Крукс був зареєстрований як прихильник республіканців. На цьогорічних президентських виборах він міг уперше взяти участь у голосуванні. У 2021 році він пожертвував $15 через платформу Демократичної партії ActBlue на розвиток проєкту підвищення явки виборців Progressive Turnout Project.

Також відомо, що у 2022 році Крукс закінчив у рідному Бетел-Парку середню школу, де навчаються приблизно 1,4 тисячі учнів. Крім диплома, він отримав «зіркову премію» у розмірі $500 від Національної ініціативи з вивчення математики та природничих наук.

Як пише The New York Times, нападник був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою AR-15 — це один із найпоширеніших видів зброї у США. У Трампа стріляли з даху невисокої сусідньої будівлі, розташованої за 400 футів (приблизно 120 метрів) від трибуни, на якій виступав експрезидент. Крукс встиг зробити вісім пострілів. У ФБР назвали «дивним» те, що стрілок зміг вистрелити стільки разів.

Очевидець стрілянини заявив BBС, що за кілька хвилин до пострілів разом з іншими бачив людину, яка підіймалася на сцену з гвинтівкою, і намагався попередити поліцію про це, але та нічого не вдіяла.

Фотограф The New York Times Дуг Міллз, який працював на передвиборному мітингу Трампа, ймовірно, зміг зафіксувати проліт кулі біля голови колишнього президента. Те, що це фото дійсно може зображати постріл, підтвердив виданню спецагент ФБР у відставці Майкл Гарріган.

Doug Mills / The New York Times

Невдовзі після замаху на Трампа в соцмережах та ЗМІ активно поширювали відео, яке зняв нібито Томас Крукс. Хлопець із довгим білим волоссям каже на камеру, що «ненавидить республіканців, ненавидить Трампа», додаючи: «Ви взяли не того хлопця».

Журналіст BBC Шаян Сардарізаде назвав це відео фейковим. Ролик, імовірно, записав блогер-пранкер під ніком jewgazing, зовні схожий на Томаса Крукса. Після цього він приховав свої дописи у соцмережі Х.