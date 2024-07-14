У Дональда Трампа стріляли на передвиборчому мітингу. Імовірного стрілка вбили

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсильванія.

На відео з виступом Трампа чути звуки, схожі на постріли — Трамп торкається свого правого вуха й осідає на підлогу, до нього підбігають агенти Секретної служби США. На відео у Трампа закривавлене вухо, він залишає сцену у свідомості та грозить кулаком.

Через стрілянину є загиблі, пише The New York Times. Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

Оновлено о 8:20. New York Post пише з посиланням на джерела, що нападник — 20-річний Томас Метью Крукс зі штату Пенсильванія.

За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про нападника та його мотиви поки немає.

Як пише CNN, нападник стріляв не з натовпу на мітингу, а з високої будівлі неподалік. Очевидець стрілянини заявив BBС, що за кілька хвилин до пострілів разом з іншими людьми бачив людину, яка підіймалася на сцену з гвинтівкою, і намагався попередити поліцію про це, але безрезультатно.

Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що стрілець перебував на даху і стріляв з відстані в «кілька сотень ярдів».

«Для цього знадобилася б гвинтівка», — заявив прокурор. OSINT-фахівці аналізують стрілянину: згідно з імовірною геолокацією розташування Трампа і стрілка, їх розділяла відстань близько 125 метрів.